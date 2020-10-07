Шевченко поведал, как коронавирус ударил по сборной Украины

Главное: Коронавирус нанес удар по сборной Украины. Детали поведал Андрей Шевченко.

Детали: Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал пресс-конференцию накануне товарищеского матча против Франции в Париже. Наставник нашей команды пожаловался на непростую ситуацию из-за коронавируса.

Шева сказала: «Мы сейчас находимся в очень тяжелой ситуации. Еще до начала сбора ряд ведущих игроков получили травмы. В последний момент мы узнали о положительных тестах на COVID-19 двух игроков «Шахтера», и все футболисты этой команды ушли на карантин».

Он добавил: «Пришлось довызывать игроков, в том числе некоторых из молодежной сборной. Мы пригласили Панькива в связи с отсутствием Пятова, но уже во Франции два голкипера также сдали положительные тесты».

Андрей Шевченко признает: «Ситуация очень сложная. Есть регламент, и мы его выполняем. Мы полностью доверяем позиции французских властей, придерживаемся протоколов. Насколько я знаю, завтра игра все-таки состоится. Очень жаль, что не удалось привезти во Францию ​​наш лучший состав. Я очень уважаю тренера местной сборной Дидье Дешама, очень хотелось привезти сильнейших игроков. Но мы постараемся собрать всех лучших среди тех, кто есть в наличии».

Главный тренер подчеркивает: «Это шанс для молодых игроков проявить себя, но в то же время в этом есть риск для нас. Повторюсь, хотелось привезти лучшую команду, чтобы показать уровень нашего футбола».

Он также заявил: «Для меня главный показатель – мнение болельщиков, которые благодарят нас за игру и результат. Но этот уровень надо поддерживать и иметь определенный кадровый запас. К сожалению, именно сейчас такого запаса у нас нет».

В тему: 6 октября 2020 года мы писали, что Шеве предрекли непростой вечер в Париже.