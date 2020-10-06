Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Коронавирус продолжает распространяться по Белому дому

Коронавирус продолжает распространяться по Белому дому

Автор: «Фраза»
06.10.20 09:24
172
Коронавирус продолжает распространяться по Белому дому

Главное: В Белом доме выявлены новые случаи коронавируса. Инфекцию подхватила пресс-секретарь резиденции и ее заместители.

Детали: Вслед за Дональдом Трампом и его супругой коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Об этом говорится в ее заявлении в соцсети Twitter.

Тест 32-летней Макэнани показал положительный результат на COVID-19. До этого она, начиная с минувшего четверга, ежедневно делала тесты, и они были отрицательными.

Пресс-секретарь сообщила, что болезнь у нее протекает бессимптомно. Она удалилась на карантин и будет работать дистанционно. В воскресенье Кейли Макэнани общалась с журналистами, не надевая защитной маски.

Между тем, как сообщает CNN, у двоих заместителей Макэнани — Чэда Джилмартина и Кэролайн Ливитт также выявлен коронавирус.

Как сообщает издание New York Times, первая леди США Мелания Трамп чувствует себя хорошо и отдыхает в Белом доме.

А вот сведения о состоянии самого президента довольно противоречивы. Он утверждает, что дела у него неплохи, однако известно, что ему дают лекарство, которое обычно рекомендуется только для тяжелобольных.

Дональд Трамп стремится покинуть больницу, однако врачи считают, что еще слишком рано. В итоге президент, чтобы развеять скуку и доказать окружающим, что он не прикован к постели и не немощен, предпринял поездку на автомобиле вокруг больницы, приветствуя из окна своих сторонников, собравшихся возле медицинского учреждения.

Этот шаг вызвал возмущение медиков. Врач Джеймс Филлипс из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где проходит лечение Трамп, обвинил президента в том, что он подверг опасности жизни сопровождавших его агентов безопасности. «Теперь все, кто находился в машине во время этой совершенно необязательной поездки, должны отправиться в карантин на 14 дней. Они могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра. Трамп приказал им рискнуть жизнью ради театра. Это безумие», — написал доктор.

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что после неудачных дебатов Трамп подхватил коронавирус у своей помощницы.

Позже появилось видео побега Трампа из больницы.

Тэги: общество, мир, Белый дом, Дональд Трамп, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.10.20 10:36

Сериал «Воспитанные волками»: между львом и крокодилом

Автор: Анастасия Лях

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
05.10.20 15:17

Как «Шахтер» подставил сборную Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий
05.10.20 17:26

На грани катастрофы: почему украинцы могут остаться без пенсий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?

Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?
06.10.20 09:09
302
Последние новости
06.10.20 09:24

Коронавирус продолжает распространяться по Белому дому
06.10.20 09:09

Экс-форвард «Милана», «Челси» и сборной Бразилии может оказаться в «Динамо»?
06.10.20 09:00

Курс гривны продолжил свое падение новым обвалом
06.10.20 06:31

Шеве предрекли непростой вечер в Париже
06.10.20 03:24

В Таиланде женщина умерла, съев необычного краба, который вовсе не краб
06.10.20 01:39

В ВОЗ заявили, что коронавирусом уже могли заразиться почти 760 миллионов человек
06.10.20 00:05

В ближайшие выходные погода преподнесет украинцам неприятный сюрприз
Фото и Видео
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
В Киеве водитель маршрутки выгнал пассажирку из автобуса по очень странной причине
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
Жители одной далекой страны решительно отказались от собственной независимости
Появилось видео побега Трампа из больницы
Появилось видео побега Трампа из больницы
Матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса
Матчи Лиги чемпионов в Киеве могут пройти со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса
В Броварах пьяный полицейский сбил людей на «зебре». Одна женщина скончалась
В Броварах пьяный полицейский сбил людей на «зебре». Одна женщина скончалась
Появилось видео, как киевские дороги моют… шампунями
Появилось видео, как киевские дороги моют… шампунями
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.