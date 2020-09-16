Митрополит Антоний рассказал, чем опасна глупость

Главное: Глупость всегда сопровождается многословием и отсутствием какого-либо такта и воздержания. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Глупость является душевным недугом, берущем свое начало в гордости, гордыни и самомнении.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Немногие осознают последствия глупости. Глупый человек опасен и следует избегать общения с ним:такой человек может дезориентировать, он не отличает добро от зла, хорошее от плохого и своими словами способен нанести непоправимый вред душе и сбить с верного пути. Как правило, глупцы очень самонадеянны, они выставляют свое мнение как истину в последней инстанции, ни грамма не сомневаясь в своей правоте, чем многих сбивают с толку», — отметил митрополит Антоний.

По его словам, глупость всегда сопровождается многословием и отсутствием какого-либо такта и воздержания.

«Глупец, человек, не осознающий свое невежество, не может быть истинным христианином и принести пользу Церкви, он не способен никому достойно рассказать о Боге и Церкви», — подчеркнул владыка.

Кроме того, часто для глупых людей не существует никаких духовных ценностей.

«Глупец отрицает Божие присутствие в своей жизни, он уверен, что все происходит только благодаря его усилиям и „находчивости“. Это плохой знак. Также люди невежественные смеются над всем святым, не уважают стараний других, высмеивают чьи-то стремления стать лучше, кощунствуют. Для них не существует ничего святого, они ни перед чем не благоговеют», — сказал управделами УПЦ.

Он дал совет, как выявить глупость и бороться с ней.

«Одна из возможностей выйти за рамки своей глупости — найти мудрого наставника и довериться ему. Бесполезно спорить с глупцом, глупость непобедима у тех, кто не желает ее победить. Но лучше всего — почитать самого себя за глупца, постоянно сомневаться в своей правоте и значимости. И за такое смирение Господь обязательно одарит Своей мудростью», — заключил митрополит Антоний.

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