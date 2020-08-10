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Дом, дерево, сын? Митрополит Антоний рассказал, какие достижения человека на самом деле важны Богу

Александра Кудрявцева
10.08.20 16:45
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Дом, дерево, сын? Митрополит Антоний рассказал, какие достижения человека на самом деле важны Богу

Главное: Главным достижением и плодом жизни человека должна стать любовь к Богу. Об этом сказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Любовь к Богу — главный плод жизни человека, который действительно важен для Вечности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Творец создал мироздание, Вселенную, людей, мир видимый и невидимый. Он с бесконечной любовью щедро творил, вкладывая всё Свое беспредельное величие и силу, вдыхая изобильно вечную жизнь. Господь одарил каждое Свое творение первозданной красотой, украсил небесными красками, наполнил добром, чтобы все ликовали, радовались, восхищались друг другом и Им. Венцом Божьего благорасположения к человеку стала свобода, дарованная людям как завет верности и вечной любви», — подчеркнул владыка.

Однако, по его словам, люди, поглощенные жизненными заботами и гордостью, не оставляют в своей жизни места для общения с Богом.

"Нас стремительно несет по реке жизни, и мы пытаемся лавировать, хвататься за берега, звать на помощь. Слепцы. Мы забываем о том, что Бог, и только Он руководит течением этой быстрой реки, повелевает бурями и ветрами, открывает горизонты и убирает подводные камни.

Наше благополучное плавание зависит не от наших усилий, знаний, умений, посторонних людей, а исключительно от Его воли и плана. В любой ситуации первым делом нужно бежать к Богу, просить Его помощи и защиты, искать только в Нем утешение и успокоение, лишь Ему верить и доверять«,- сказал митрополит Антоний.

Он напомнил, что «Господь нас любит безоговорочно, совершенной любовью, и мы не имеем права от нее отвернуться, отвергнуть её, ведь наша любовь к Богу и есть плод нашей жизни».

«Не выявив и не проявив любви, мы рискуем стать деревом, которое было посажено, вскормлено и принесло плоды, но снять с него их не вышло. Что станется с плодами, если они вовремя не сняты садовником? Они гниют. То же самое происходит и с нашей душой, которая вовремя не отдала Хозяину свои плоды — свою любовь. Время неумолимо летит. Все наши дела и события рано или поздно канут в Лету, и останется для вечности лишь главный плод всей нашей жизни — любовь к Богу», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «психологии лидерства» и «двойной жизни».

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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