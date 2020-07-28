Ученые нашли в мозгу «сексуальные клетки»

Главное: Обнаружены клетки мозга, которые отвечают за сексуальное влечение и агрессию. Подробности поведали ученые из США.

Детали: Исследователи из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) заявили, что нашли нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает за сексуальное влечение и агрессию.

Как сообщает издание Nature Neuroscience, опыты традиционно проходили на грызунах.

Ученые напоминают, что «задний отдел амигдалы, или миндалевидного тела оказывает огромное влияние на социальное поведение, но о связи его с сексуальным влечением до последнего времени не было известно».

В отчете сказано, что исследователи смотрели на животных, отмечая «как работают две отдельные группы клеток мозга, которые обеспечивают связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и агрессию».

Выяснилось, что «нейроны у самцов они служат выключателями состояний стремления к спариванию и агрессии, а также посылают сигналы между частями мозга, которые вместе регулируют эмоции, включая страх и беспокойство».

Эксперты говорят: «Поддержание сигнала в одной из групп (MPN-сигнальных клеток) приводило к тому, что самцы продолжали настойчиво ухаживать за невосприимчивыми самками, что они обычно не делали, а также могли спариваться несколько раз подряд. Зато блокирование другой группы ( VMHvl-сигнальных клеток) делало мышей более спокойными, а их активирование, наоборот, грызуны становились необычайно агрессивными, нападали даже на своих самок и знакомых самцов».

Кроме этого исследователи «наблюдали активность клеток миндалины и соседнего гипоталамуса, где расположены структуры MPN и VMHvl, у более чем ста мышей-самцов».

В статье говорится, что они «измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня животных, выяснив, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами».

После этого, пишет издание, «для каждой из двух групп клеток исследователи подавляли или активировали нейроны и наблюдали, как часто мыши пытались найти себе пару или напасть на незнакомого самца, помещенного в их клетку».

В тему: 3 июля 2020 года мы писали, что невролог объяснил, почему у нас болит голова.