Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые нашли в мозгу «сексуальные клетки»

Агата Кловская
28.07.20 02:44
141
Ученые нашли в мозгу «сексуальные клетки»

Главное: Обнаружены клетки мозга, которые отвечают за сексуальное влечение и агрессию. Подробности поведали ученые из США.

Детали: Исследователи из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете и Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) заявили, что нашли нейронную связь между задним отделом миндалевидного тела и гипоталамусом, которая отвечает за сексуальное влечение и агрессию.

Как сообщает издание Nature Neuroscience, опыты традиционно проходили на грызунах.

Ученые напоминают, что «задний отдел амигдалы, или миндалевидного тела оказывает огромное влияние на социальное поведение, но о связи его с сексуальным влечением до последнего времени не было известно».

В отчете сказано, что исследователи смотрели на животных, отмечая «как работают две отдельные группы клеток мозга, которые обеспечивают связь между задним отделом миндалины и частями гипоталамуса, ответственными за секс и агрессию».

Выяснилось, что «нейроны у самцов они служат выключателями состояний стремления к спариванию и агрессии, а также посылают сигналы между частями мозга, которые вместе регулируют эмоции, включая страх и беспокойство».

Эксперты говорят: «Поддержание сигнала в одной из групп (MPN-сигнальных клеток) приводило к тому, что самцы продолжали настойчиво ухаживать за невосприимчивыми самками, что они обычно не делали, а также могли спариваться несколько раз подряд. Зато блокирование другой группы ( VMHvl-сигнальных клеток) делало мышей более спокойными, а их активирование, наоборот, грызуны становились необычайно агрессивными, нападали даже на своих самок и знакомых самцов».

Кроме этого исследователи «наблюдали активность клеток миндалины и соседнего гипоталамуса, где расположены структуры MPN и VMHvl, у более чем ста мышей-самцов».

В статье говорится, что они «измерили, как часто нервные клетки естественным образом запускали сигналы в течение дня животных, выяснив, что MPN-сигнальные клетки были наиболее активны во время секса, тогда как VMHvl-сигнальные клетки были наиболее активны во время конфронтации с другими самцами».

После этого, пишет издание, «для каждой из двух групп клеток исследователи подавляли или активировали нейроны и наблюдали, как часто мыши пытались найти себе пару или напасть на незнакомого самца, помещенного в их клетку».

В тему: 3 июля 2020 года мы писали, что невролог объяснил, почему у нас болит голова.

Тэги: ученые, мир, мозг, сексуальность

Комментарии

Статьи

27.07.20 09:15

Феодальная префектизация. Как перекроили глобус Украины

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
25.07.20 08:00

Фильм «мама!»: библейская хоррор-притча Даррена Аронофски

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]
26.07.20 22:00

Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам [обновлено 26.07.2020]

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара
За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара
За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара
За полярным кругом зафиксирована… аномальная жара
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 27 июля 2020 года

Главные новости за 27 июля 2020 года
27.07.20 19:02
997
Последние новости
28.07.20 02:44

Ученые нашли в мозгу «сексуальные клетки»
28.07.20 01:11

Физики уточнили, сколько лет нашей Вселенной
28.07.20 00:05

Август в Украине начнется с холодных дождей
27.07.20 22:59

Ученые озвучили главную угрозу для человечества
27.07.20 22:33

На Николавщине у фуры взорвался бензобак, ‒ есть погибшие
27.07.20 21:33

В Украине стартует автокинофестиваль под открытым небом
27.07.20 21:32

Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Фото и Видео
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Станции киевского метро погрузились во тьму из-за аварии на ТЭЦ-5
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
Минздрав признал, что «скорая помощь» в Украине совсем не скорая
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
В Киеве два наркомана угнали маршрутку и стали на ней куролесить
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат
В России автомобиль с людьми утонул в канале
В России автомобиль с людьми утонул в канале
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Боевики нарушили режим «полной тишины» уже через 20 минут после его наступления
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
Один из самых популярных украинских курортов затопил сильный ливень
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
В Днепре зафиксировано нашествие ядовитых медуз
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
На Прикарпатье молодой парень «закатал» кота в трехлитровую банку
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
Колумнист «Фразы» опубликовал таинственный стих о Пушкине
fraza.com
Новости блогосферы
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.