Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти основателя монастыря - Антония Печерского

Александра Кудрявцева
86
В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти основателя монастыря - Антония Печерского

Главное: В Киево-Печерской лавре сегодня празднуют день памяти основателя монастыря - преподобного Антония Печерского. Праздничное богослужение на площади перед Успенским собором Лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Детали: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение на площади перед Успенским собором Лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Его Блаженству сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости и братия Киево-Печерской обители в священном сане.

По окончании Божественной литургии в Успенском соборе архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам.

Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в этом же соборе.

К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.

После богослужения священнослужители и верующие во главе с Митрополитом Онуфрием совершили крестный ход к Ближним пещерам Лавры, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божиим преподобный. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь - Киево-Печерскую обитель, из-за чего был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.

В тему: Вышел документальный фильм о чудесах Святогорской лавры.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
23.07.20 08:52

Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Захват заложников в Луцке – предвыборная театральная постановка?
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
fraza.com

Главная новость дня

Луческу приехал на стадион «Динамо». Контракт таки будет подписан?

Луческу приехал на стадион «Динамо». Контракт таки будет подписан?
23.07.20 14:07
754
Последние новости
23.07.20 14:53

В Киеве женщину изнасиловали на первом же свидании
23.07.20 14:47

В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти основателя монастыря - Антония Печерского
23.07.20 14:42

«НИБУЛОН» построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
23.07.20 14:07

Луческу приехал на стадион «Динамо». Контракт таки будет подписан?
23.07.20 14:05

Появилось видео мощного лесного пожара в Греции
23.07.20 13:59

В Кирилловке старушку на матрасе унесло в море на 700 метров
23.07.20 13:37

Китайцы отправили зонд на Марс
Фото и Видео
Появилось видео мощного лесного пожара в Греции
Появилось видео мощного лесного пожара в Греции
Появилось видео мощного лесного пожара в Греции
Появилось видео мощного лесного пожара в Греции
Китайцы отправили зонд на Марс
Китайцы отправили зонд на Марс
В Австралии элитный поселок смыло в Тихий океан
В Австралии элитный поселок смыло в Тихий океан
В рекламе Трампа раскритиковали Евромайдан
В рекламе Трампа раскритиковали Евромайдан
Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете
Фильм «Земляне», прорекламированный Зеленским, выбился в лидеры в российском интернете
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
«Соседка услышала взрыв»: известный активист заявил о поджоге дома
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
Тайна «кричащей» мумии была разгадана египтянами
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В центре Киева взорвался автомобиль. Сгорели две машины
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
Комета, которую сняли в небе над Украиной, вот-вот максимально приблизится к Земле
fraza.com
Новости блогосферы
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.