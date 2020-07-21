Вышел документальный фильм о чудесах Святогорской лавры

Главное: В сети доступна третья часть документального фильма о Святогорской лавре, она посвящена лаврским святыням, подвижникам, предсказаниям старцев и чудесам.

Детали: Третья часть фильма об истории возрождения Свято-Успенской Святогорской Лавры «Монашество — свет миру» доступна онлайн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», фильм доступен на Ютуб-канале Святогорской лавры.

В основу посвящённой 25-летию наместничества митрополита Святогорского Арсения ленты легло его интервью, записанное в 1995 году.

«Это место в народе называется Святые Горы. И название это известно с 14 века. Но ведь горы сами по себе святыми быть не могут. Святыми их делает человек святостью своей жизни» Именно эти слова, сказанные владыкой Святогорским Арсением в первой части нашего фильма, завершат нашу трилогию, в последней части которой, речь пойдёт о тех людях, чей путь стал лествицей восшествия, безальтернативным путём на Небо для многих поколений православных людей", — поделились авторы фильма.

В первой части фильма наместник Лавры рассказал о первых шагах возрождения монастыря и поделился размышлениями о роли монашества в современном мире. Во второй части —о храмах обители, сохранившихся и разрушенных.

Третья часть ленты посвящена лаврским святыням, подвижникам, предсказаниям старцев и чудесам.

Рассказ владыки Арсения иллюстрируют редкие хроникальные кадры, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после 70 лет запустения.

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