Владимир Зеленский

90% украинцев – против выборов. <…> Потому что понимают, что это ужасно – проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами.
«Укрэнерго» ослабило отключения на понедельник
Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине
Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине
Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине
Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico
Трамп подумывает о выходе из мирных переговоров, — СМИ
«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля
Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ
Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро
Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет