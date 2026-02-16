Все разделы

Владимир Зеленский

Автор: президент Украины
16.02.26 11:08
Владимир Зеленский

90% украинцев – против выборов. <…> Потому что понимают, что это ужасно – проводить выборы сейчас, во время войны, под обстрелами.

12.02.26 20:22

«Обнулит» ли Олег Кантор рейтинг ВО «Батькивщина» в Ивано-Франковской области

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
16.02.26 11:48

90% украинцев против выборов во время войны, потому что это — ужасно, — Зеленский

16.02.26 11:45

Фицо призвал договариваться с Путиным ради достижения мира в Украине

16.02.26 11:18

Украинским беженцам можно выдохнуть. В Европе принято важное решение

16.02.26 10:52

На одной из станций киевского метро обвалился потолок

16.02.26 10:24

Зеленский призвал выгнать россиян из Европы

16.02.26 10:22

В одном из районов Лондона зафиксирована вспышка кори среди детей

16.02.26 10:08

Во Львовской области отец застрелил своих детей и покончил с собой

16.02.26 09:58

Киев ограничил въезд грузовиков из-за снегопада

16.02.26 09:33

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 16 февраля

16.02.26 09:22

«Укрэнерго» ослабило отключения на понедельник

16.02.26 09:22

16.02.26 06:48

Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине

14.02.26 16:31

Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

13.02.26 14:29

Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 09:56

Трамп подумывает о выходе из мирных переговоров, — СМИ

13.02.26 09:11

«Укрэнерго» предупредило об отключениях в пятницу, 13 февраля

12.02.26 10:42

Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ

12.02.26 10:13

Европарламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро

12.02.26 09:25

Украина получит первую партию гиперзвуковых ракет

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

10.02.26 01:07

Сырский поведал о потерях России в январе

12.02.26 13:37

В НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ

10.02.26 14:31

На Ровенщине мужчина молотком и топором убил пятерых переселенцев

10.02.26 13:36

Возле Чернобыля зафиксировали редкую лошадь

10.02.26 23:55

В Киеве произошло кровавое ДТП с маршруткой и грузовиком

09.02.26 14:41

Россия имитирует новое наступление на севере Украины. В ISW раскрыли замысел Кремля

11.02.26 09:44

РФ готовит крупное весеннее наступление, — Welt

11.02.26 09:59

Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, — Financial Times

10.02.26 00:01

Троещине наконец-то вернули отопление

Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Чего вы ждете от 2026 года?

