Дональд Трамп

У нас были глупые люди во власти, много глупых людей. Поэтому у нас долг 38 триллионов долларов.
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ немедленно вернуть украинских детей
Путин угрожает «любым путем» захватить Донбасс и другие территории Украины
«Укрэнерго» показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Бюджет-2026: стало известно, сколько денег пойдет на армию
Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе отменена, — журналист
В Кремле ответили, будет ли перемирие на Новый год
Путин заявил о готовности РФ воевать с Европой
Россия не уступит по трем пунктам мирного плана, — СМИ
Трамп сделал новое обтекаемое заявление по поводу мира в Украине
Суд заочно арестовал Миндича