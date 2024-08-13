Дональд Трамп

У меня были хорошие отношения с (президентом России Владимиром) Путиным.
Источник: социальная сеть Х
У меня были хорошие отношения с (президентом России Владимиром) Путиным.
Источник: социальная сеть Х
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