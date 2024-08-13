Дональд Трамп

В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+»

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 593 160 солдат

Трамп неоднозначно высказался об Украине и Путине

Отключение света на 13 августа не прогнозируется, — «Укрэнерго»

13.08.24 09:38

Курск — финал для Путина, — Зеленский

13.08.24 09:15

Отключение света на 13 августа не прогнозируется, — «Укрэнерго»

12.08.24 15:54

В Минобороны ответили, когда появится автоотсрочка в «Резерв+»

12.08.24 14:37

Графиков отключений света может не быть до середины октября. Но есть условие

12.08.24 14:15

Замглавы Минэнерго Александр Хейло задержан на взятке в $500 тысяч

12.08.24 11:42

Кремль может готовить масштабную месть Киеву за атаку на Курщину, — СМИ

12.08.24 09:40

Стало известно, будут ли отключать свет 12 августа

09.08.24 14:18

Сборная Украины завоевала еще одно «серебро» на ОИ-2024

09.08.24 10:45

Украина взяла под контроль газовую станцию «Газпрома» возле Суджи, — WP

09.08.24 09:58

ОИ-24: Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя медалями