Александр Лукашенко

Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном.
Источник: Lenta.ru
Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном.
Источник: Lenta.ru
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