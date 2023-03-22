Вражеские дроны ночью убили трех человек на Киевщине

Главное: Россия нанесла очередной удар дронами по Украине. На Киевщине — трое жертв и семь раненых.

Детали: Сегодня ночью войска РФ совершили очередную атаку, выпустив по Украине 21 БПЛА. Силы ПВО уничтожили 16 из них.

Столицу атаковали восемь беспилотников типа Shahed, все они были сбиты. В Киевской области дроны частично разрушили верхние этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

Прокуратура и полиция работают на месте ночной атаки РФ в Киевской области, где в результате попадания беспилотников в здания общежитий три человека погибли и семеро получили ранения.

По данным Киевской областной прокуратуры, среди раненых есть ребенок. Начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как установило следствие, ночью в среду вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание.

«В результате атаки три человека погибли, в том числе приехавший на вызов водитель скорой медицинской помощи. По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализированы семь человек, среди которых 11-летний ребенок», — указали в ведомстве.

Продолжается поиск гражданских лиц, находящихся под завалами.

Как уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небитов, первые взрывы прогремели около 3 часов ночи, далее последовал еще ряд.

«Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще пяти человек неизвестна», — отметил он.

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