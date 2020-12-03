«Динамо» одного тайма

Турнирная ситуация в динамовской группе сложилась таким образом, что как бы ни закончились матчи предпоследнего тура, судьба третьего места всё равно будет решаться в очном противостоянии «Динамо» и «Ференцвароша». Предпоследний тур лишь должен был определить, кого в Киеве будет устраивать малорезультативная ничья – 0:0 или 1:1. Киевлян. Равно как и ничья 2:2, ведь, напомню, именно так закончился первый матч этих команд («Ференцварош», чтобы его хотя бы 2:2 устраивали, должен был в среду проиграть менее крупно, чем «Динамо»).

Это очень важный бонус, хотя я ни в коем случае не говорю, что «Динамо» будет непременно играть на ничью. Просто, если к 85-й минуте на табло будут нули или единички, вперед должны лезть венгры, потому как для них такая ничья равносильна поражению. И это очень существенно, хоть я, конечно, надеюсь на полноценную победу.

Так что в данном случае без иронии можно говорить о положительном для киевлян исходе предпоследнего тура. Это главный плюс выезда в Турин. Другие плюсы найти тяжелее.

К сожалению, мой предтурнирный прогноз, что «Динамо» и «Ференцварош» не наберут ни одного очка в играх с «Юве» и «Барсой» сбылся. Четыре матча (это я уже только про киевлян) – четыре поражения, лишь один забитый мяч и 11 пропущенных. Причем все четыре матча украинцы проиграли с разной разницей (извините за масло масляное) в счете.

Это лишний раз показывает, что пропасть между «Динамо» и топ-клубами Европы пока еще велика. Надеюсь, что она уменьшилась, что ребята приобрели опыт, который поможет и им, и команде в целом в дальнейшем, но пока, к сожалению, «Динамо» против грандов хватает на один тайм. Так было в двух матчах в Киеве, так случилось в Турине. В этих трех матчах из девяти голов восемь «Динамо» пропустило после перерыва. Добавьте еще гостевой матч с «Ференцварошем» и получится неприемлимое: в первых таймах в этой Лиге чемпионов у киевлян два забитых мяча и два пропущенных, во вторых разница мячей тревожит – 1-11!

Почему так происходит должен разобраться тренерский штаб. Мне на данный момент кажется, что топы до перерыва присматривались, потом прибавляли, а у «Динамо», которое и без того выкладывалось по максимуму, уже не оставалось запаса прочности. Во-вторых, «Динамо» (уж не знаю, в силу молодости, кадровых проблем, отсутствия плана «В» или еще по каким-то причинам) теряется после пропущенного мяча. Так было дома с «Барсой», так было в Будапеште. В этом евросезоне «Динамо», если уступало в счете по ходу матчей, ни разу не отыгралось! Не смотря игры, конечно, можно предположить, что проблема в физподготовке, но увидев все эти поединки, а некоторые даже дважды, не живьем, так по телевизору, считаю, что причины лежат не в физике, а в области психологии.

Вчера против «Ювентуса» на «Динамо» негативно повлиял не столько первый, сколько второй мяч, он же первый после перерыва. Хотя вскоре после дебютного гола Кьезы, только каркас спас наши ворота, когда бил Криштиану. Девять минут составил разница между первым голом и попаданием в каркас, те же девять минут разделили второй и третий мячи «Ювентуса».

Разница между первым и вторым таймом – вот то, что не позволяет вздыхать: мол, поставь француженка пенальти за фол на Вербиче (я считаю, что все основания для этого были), или используй наши убойный шанс перед перерывом, в общем, сравняй динамовцы счет, игра пошла бы по другому сценарию. В четырех матчах из пяти сыгранных в Лиге чемпионов игра и результат второго тайма кардинально и в худшую сторону отличались от того, что «Динамо» показывало до перерыва. У «Ференцвароша», к слову, ситуация обратная: 1-9 в первых таймах и 4-7 во вторых. К слову, в чемпионате Венгрии, хоть до перерыва «Фради» забивает больше, чем во вторых таймах, но команде Сергея Реброва нужно время, чтоб раскочегариться (счет голов в первые 10 минут матчей чемпионата 1-1).

К чему веду, думаю, понятно. Матч с «Ференцварошем» становится решающим. Если про игры с «Барсой» и «Юве» можно было писать, что ничего страшного в этих поражениях нет, что команды есть право на ошибку, то неудача в игре с чемпионом Венгрии означает вылет из еврокубков. С «Фради» можно и нужно играть. Эта команда не оставляет впечатление непотопляемой, как «Юве» или «Барса», и в противостоянии с ней мы и поймем, какова реальная сила этого «Динамо».

У меня лично позитивный настрой и есть надежда, что будапештский сценарий повторится только применительно к первому тайму.

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