Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный после посещения позиций военнослужащих в районе города Купянск Харьковской области рассказал о ситуации на этом отрезке фронта. Об этом сообщает Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОСУВ „Хортица“. Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям», — рассказал генерал.

При этом главком отметил, что украинские защитники, несмотря на давление со стороны противника, отбивают атаки и наносят значительные потери врагу в живой силе и технике.

Также Залужный рассказал о проведении «продуктивной работы» с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении.

«Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений», — говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что бойцы ВСУ стойко держат оборону в сверхсложных условиях, и выразил благодарность каждой бригаде и всем, кто в бою за Украину.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов.