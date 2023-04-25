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Видео-Новости > Оккупанты обстреляли центр Купянска

Оккупанты обстреляли центр Купянска

Агата Кловская
25.04.23 09:48
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Оккупанты обстреляли центр Купянска

Главное: Россияне из систем С-300 обстреляли центр Купянска. Уже известно о 5 раненых, под завалами есть люди.

Детали: Во вторник, 25 апреля, российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Россияне обстреляли центр города Купянск на Харьковщине из С-300. Попали в музей», — рассказал он.

По данным Ермака, под завалами есть люди, предварительно уже известно о больше, чем 5 раненых.

В тему: В ВСУ назвали альтернативу средствам ПВО.

Тэги: общество, обстрел, Харьковская область, Купянск, война в Украине

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