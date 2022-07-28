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Видео-Новости > «Ворскла» вылетела из Лиги конференций после гола-призрака

«Ворскла» вылетела из Лиги конференций после гола-призрака

Александр Панько
28.07.22 10:24
351
«Ворскла» вылетела из Лиги конференций после гола-призрака

Главное: «Ворскла» вылетела из Лиги конференций, проиграв АИКу. А был ли второй гол?

Детали: Полтавская «Ворскла» не сумела пройти в квалификации Лиги конференций шведский АИК. Оба матча прошли в Стокгольме: первую игру украинцы выиграли со счетом 3-2, а вторую проиграли – 0-2.

При этом решающий гол был забит в дополнительное время.

Несмотря на то, что вратарь выбил мяч с линии ворот, арбитр посчитал, что гол был.

А вы как думаете?

В тему: Появилось видео, как фанаты «Фенербахче» прославляют Путина.

Тэги: футбол, спорт, ФК Ворскла, Лига Конференций

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