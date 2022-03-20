Северу Киева угрожает подтопление из-за разрушений на дамбе

Главное: Село Демидов — под угрозой затопления из-за разрушений на дамбе Киевского водохранилища.

Детали: Село Демидов на севере от Киева, захваченное россиянами, находится под угрозой затопления. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня из-за разрушений на дамбе Киевского водохранилища, рассказали ТСН местные жители.

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