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Видео-Новости > На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие

На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие

Агата Кловская
16.03.22 14:43
89
На ахметовском канале показали фейковое обращение Зеленского с призывом к ВСУ сложить оружие

Главное: Сегодня в эфире одного из телеканалов появилась бегущая строка с фейковм обращением Владимира Заленского с призвом к армии сложить оружие. Сам президент уже отреагировал на это.

Детали: Сегодня в эфире телеканала «Украина 24» пустили фейковое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы призывает Вооруженные силы Украины сложить оружие.

«Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пора взглянуть в глаза. Не получилось. Стало хуже, гораздо хуже. Больше нет никакого завтра, по крайней мере, для меня. И теперь я принимаю решение проститься с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться в семьи. На этой войне не следует умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое», — говорится в «обращении» Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провокацию с бегущей строкой на ТВ. Якобы он призывал Вооруженные силы «сложить оружие и разойтись по домам».

«Что касается последней детской провокации о том, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации и возвращаться домой. А мы уже дома, мы защищаем свою землю, детей и семьи», — отметил он.

Он добавил, что украинская армия не сложит оружие до самой победы.

Отметим, что ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предупреждал, что россия может прибегнуть к попыткам дезориентировать украинцев. В частности, возможны «официальные заявления» Зеленского о капитуляции.

В тему: Владимир Зеленский понимает, что Украину в НАТО не ждут. По его словам, украинский народ тоже начинает это понимать.

Тэги: Украина, телеканал, война, фейк, ВСУ, Владимир Зеленский, новости Украины

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