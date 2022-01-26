Россиянка выгнала голого маленького сына на мороз, а потом покусала полицейских

Главное: В России пятилетнего ребенка мать выгнала голым на мороз. Потом она покусала полицейских.

Детали: Дикий случай произошел в селе Селезнево на Алтае в России. Тут 31-летняя женщина и ее 34-летний сожитель выгнали пятилетнего мальчика голым на мороз, объяснив это плохим поведением ребенка.

Малыша увидели местные жители, которые обратились в правоохранительные органы.

Известно, что ребенок не пострадал.

При задержании парочки, у которой забрали мальчика и его двух братьев, женщина покусала полицейских.

Отмечается, что следствием установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и сожителя.

Сейчас отморозков ждет суд.

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