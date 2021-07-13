Под Одессой частный вертолет на пляже чуть не покалечил отдыхающих

Главное: В Одесской области на одном из популярных курортов частный вертолет, садясь на побережье моря, чуть не покалечил отдыхающих. Извинений от пилота люди не услышали.

Детали: В Грибовке Одесской области частный вертолет, садясь на побережье, разрушил кемпинговый городок и едва не покалечил отдыхающих. Об этом сообщает «Сегодня».

Отдыхающие поставили кемпинг и обустроили зону отдыха. И вдруг сильные потоки воздуха от вертолета подняли зонты и разорвали палатки. Обломки летели прямо в людей.

«От потока ветра у наших соседей палатки сровняло с землей и мальчика, который находился в ней, ударили крепления. Придя в чувство, побежали на гору к горе-пилоту, но не услышали от него извинения», — написали возмущенные люди.

По данным «Государственного реестра воздушных судов Украины», вертолет Eurocopter EC155B1 с регистрационным номером UR-ICH принадлежит он известному одесскому бизнесмену, основателю фармацевтической компании «Интерхим» Анатолию Редеру.

«Думская» пишет, что вертолетная площадка возле частной постройки не сертифицирована Госавиаслужбой Украины, однако пилоты имели право на такую посадку.

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