Нардеп Юрченко начал оправдываться после «наркотического» ДТП во Львове

Главное: Народный депутат Украины Александр Юрченко, устроивший на днях ДТП во Львове, заявил, что тесты на наркотики, которые дали положительный результат, поддельные. Также он сказал, что Ford Mustang не его, а второй участник аварии избил девушку, находившуюся в салоне.

Детали: Народный депутат Украины Александр Юрченко назвал положительные результаты теста на наркотики поддельными и обвиняет второго участника резонансного ДТП во Львове в избиении девушки, которая находилась в авто. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает ТСН.

Так, Юрченко утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает предоставить позже и добавляет, что девушка уже написала заявление на водителя.

Вторая сторона конфликта — львовский бизнесмен Всеволод Боровец — тоже хочет писать заявление в полицию. Говорит, что девушку не бил и обвиняет в избиении самого нардепа.

Юрченко на обвинения в употреблении наркотиков утверждает, что не делал этого никогда в жизни. Результаты теста он называет подделкой по заказу второго участника аварии. Тот это отрицает. Сам депутат пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов.

«Если пройдет три дня после употребления чего угодно из психотропных наркотиков, нет смысла сдавать те анализы, потому что уже ничего не покажет», — говорит врач.

Также Юрченко заявил, что авто Ford Mustang, на котором он попал в ДТП, принадлежит не ему, а регистрационный номер, который соответствует году его рождения, Юрченко называет совпадением.

В тему: На днях во Львове нардеп Александр Юрченко на Mustang совершил аварию и напал на пострадавшего водителя. По данным СМИ, его тест на наркотики оказался положительным.