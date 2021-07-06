В Одессе с кортежем Зеленского случился необычный конфуз

Главное: В Одессе случился курьезный случай с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Сотрудник ГУД по ошибке открыл дверь не гаранту, а главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Детали: Курьезный и в то же время довольно показательный случай произошел в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессу на празднование дня Военно-морских сил ВСУ. Об этом, как пишут «Вести», свидетельствует видео, появившееся в понедельник, 5 июля, в Telegram-канале Лысая правда.

На записи видно, как на территорию Морского вокзала в Одессе прибывает президентский кортеж.

Из задних дверей авто выходит Владимир Зеленский, а в это время охранник Государственного управления делами подбегает к другой стороне машины, чтобы открыть дверь главе Офиса президента Андрею Ермаку.

То ли президент слишком быстро «выскочил» из салона, застав врасплох сотрудников ГУД, то ли главный у нас в стране совсем не Зеленский. Обычно, охранники раньше всех чувствуют подобные изменения. Так что, Владимир Александрович, вы там поосторожнее.

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