Азербайджан применяет в Карабахе фосфорное оружие: представлено видеодоказательство

На опубликованном видео видно, как пылают леса после выброса светящегося вещества. В АО предполагают, что речь идет о применении запрещенного фосфорного оружия, сообщает analitika-ua.net.

Пресс-служба Армии обороны Карабаха опубликовало видео, доказывающее, что Азербайджан применяет фосфорное оружие, содержащее элементы химического оружия, что является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций, а также положений, предусмотренных соответствующими конвенциями и документами ООН.

«Помимо намерения причинить ущерб армянским силам, применение этого оружия также призвано вызвать массовые лесные пожары и привести к реальной экологической катастрофе», — подчеркнуто в сообщении ведомства.

Отмечается, что эффект применения фосфорных боеприпасов не гарантирует поражения исключительно военных целей и может привести к возможной гибели мирного населения. Это является военными преступлением.

Ранее омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook сообщил, что фосфорное оружие применяется в лесах, расположенных по соседству с населенными пунктами Карабаха. В результате срочно проведенного омбудсменом Карабаха расследования и сбора доказательств подтвердился не только сам факт применения подобных боеприпасов, но также выяснилось, что в этих лесах днем и ночью укрываются мирные жители, тем самым спасаясь от вооруженных нападений.

Как известно, 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут интенсивные бои. Армия Азербайджана обстреливает мирные города и села Карабаха, уничтожая жилые дома и гражданские инфраструктуры. В результате мощных ударов есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения Карабаха.

В Армении неоднократно заявляли о фактах участия в боевых действиях наемников из Ближнего Востока и инструкторов из Турции.