Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице

Главное: В соцсетях опубликовали фото и видео из инфекционного отделения Купянской районной больницы на Харьковщине. На кадрах видно больных, которые лежат в коридоре в ужасных условиях.

Детали: Купянская районная больница на Харьковщине переполнена пациентами, которые лечатся от пневмонии. Как сообщает местная жительница Яна Колпакова на своей странице в Facebook, они пребывают в ужасных условиях. «Это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном», — написала она, приложив фотографию с места событий.

Видео из коридора больницы публикует Цензор.НЕТ: