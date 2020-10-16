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Видео-Новости > Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице

Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице

Агата Кловская
16.10.20 15:59
496
Капельницы при свете телефонов: в соцсетях показали условия лечения в обычной районной больнице

Главное: В соцсетях опубликовали фото и видео из инфекционного отделения Купянской районной больницы на Харьковщине. На кадрах видно больных, которые лежат в коридоре в ужасных условиях.

Детали: Купянская районная больница на Харьковщине переполнена пациентами, которые лечатся от пневмонии. Как сообщает местная жительница Яна Колпакова на своей странице в Facebook, они пребывают в ужасных условиях. «Это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном», — написала она, приложив фотографию с места событий.

Скриншот сообщения Яны Колпаковой в Facebook

Инфекционное отделение Купянской районной больницы Харьковской области

Видео из коридора больницы публикует Цензор.НЕТ:

В тему: На фоне стремительно ухудшающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине в этом году также ожидаются четыре штамма гриппа. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал приготовить достаточное количество койко-мест для детей.

Тэги: больница, здоровье, Харьковская область, новости Украины, коронавирус, Купянск

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