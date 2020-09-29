Не спешите платить. Водителям рассказали об уловке со штрафами за нарушения ПДД

Главное: В Украине патрульные полицейские часто пытаются выписать водителям побольше штрафов. Юрист рассказал, как происходит оспаривание таких штрафов.

Детали: Если водителя остановили для проверки документов, но тот забыл включить аварийку и/или остановился возле перехода или автобусной остановки, за это сразу же оштрафуют.

Основанием для штрафа является фиксация формальных нарушений водителем правил дорожного движения при остановке авто полицией. Обжаловать постановление можно только в 10-дневний срок. Если за это время не предпринять меры, вы автоматически будете считаться нарушителем, даже если фактически не совершали правонарушение.

Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «MK Partners» Василий Майоров рассказал «Фразе», что для обжалования штрафа нужно обратиться или в управление патрульной полиции, или в суд.

«Как правило, полиция отказывает в удовлетворении таких жалоб. Если сразу обратиться в полицию, водитель потеряет право на обращение в суд по причине пропусков сроков на обжалования. За подачу жалобы в управление полиции никаких сборов платить не надо, а вот за обращение в суд необходимо уплатить судебный сбор в размере 439,40 грн. На данный момент в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который освобождает водителя от уплаты судебного сбора, при обжаловании постановлений полиции», — рассказал эксперт.

«Кроме этого, в случае удовлетворения иска, судебный сбор возвращается. Исковое заявление можно направить по почте или подать непосредственно в суд. Явка в суд не является обязательной, дело могут рассмотреть без присутствия человека, подавшего заявление. Решение будет отправлено судом по почте», — отметил Майоров.