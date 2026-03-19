Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

ТОП-ТЕМЫ:
Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США

Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США

Агата Кловская
19.03.26 11:19
111
Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангисири заявил, что Иран рассматривает возможность атак на нефтяную инфраструктуру, связанную с США. Об этом говорится в заявлении Тангисири в соцсети Х.

По его словам, нефтяные объекты, связанные с США, могут быть приравнены к американским военным базам.

"По мере обновления списка целей нефтяные объекты, связанные с США, будут поставлены в один ряд с американскими базами и станут объектом мощного обстрела", - подчеркнул он.

Тангисири также призвал гражданских избегать таких объектов.

"Мы предупреждаем граждан и работников держаться подальше от этих объектов", - подытожил он.

Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Союзники США предупреждали о риске масштабной эскалации, которая может повлиять на глобальные энергетические рынки.

12 марта Дональд Трамп заявил, что США фактически уже победили в войне против Ирана, однако боевые действия продолжаются. В то же время Израиль планирует продолжать свою кампанию еще как минимум несколько недель.

По данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает к завершению войны на фоне роста цен на нефть и рисков затяжного конфликта.

Тэги: США, нефть, Іран

Комментарии

Статьи

08.03.26 20:33

Бойко и компания стремятся к реваншу

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.03.26 13:39

Во Львовской области произошло огненное ДТП – погиб человек

19.03.26 13:33

Подготовка Украины к следующему отопительному сезону обойдется в огромную сумму

19.03.26 13:29

Россия вооружит «теневой флот»

19.03.26 12:52

В Ирландии зарезали украинца

19.03.26 12:24

В РФ заговорили о «платном выезде» из страны для своих граждан

19.03.26 11:48

Орбан готовит план на случай поражения и может пойти на крайние шаги, — Politico

19.03.26 10:47

Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

19.03.26 10:40

Сырский поведал о планах России по набору военных

19.03.26 10:31

Ситуация на фронте: за сутки произошло 235 боевых столкновений

19.03.26 10:47

Разведка США спрогнозировала стратегию Кремля в войне против Украины

19.03.26 09:53

Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 19 марта

19.03.26 09:12

«Укрэнерго» определило объемы отключений на четверг, 19 марта

18.03.26 11:17

Украина и Британия подписали оборонную декларацию

18.03.26 10:51

США следует «пересмотреть» членство в НАТО, — Трамп

18.03.26 10:32

Зеленский призвал готовиться к новой опасности

18.03.26 09:18

Евросоюз согласовал решение о €90 млрд для Украины, — СМИ

18.03.26 08:02

Трамп сделал ряд скандальных высказываний по поводу войны в Украине

18.03.26 07:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 282 570 солдат

17.03.26 11:51

РФ может провернуть в Эстонии «донецкий сценарий», — Bild

13.03.26 16:34

В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

12.03.26 14:56

Австралийцы узнали о депрессии кое-что жуткое

16.03.26 12:48

Зеленский назвал сумму, которую Путин заработал из-за войны в Иране

12.03.26 16:51

Младший брат Илона Маска тоже стал миллиардером

13.03.26 16:43

Иран угрожает устроить «нефтяной ад» на Ближнем Востоке в ответ на атаки США

12.03.26 14:02

Украинцев эвакуировали с Ближнего Востока

12.03.26 16:21

В Венгрии выдвинули безумное обвинение против Украины

13.03.26 13:46

Стало известно, сколько денег Испания дала Украине с начала войны

12.03.26 16:59

Обновлен прогноз добычи нефти в мире – цифры существенно снижены

12.03.26 15:08

Нарколог предупредил об опасности безалкогольного пива и вина

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Новости блогосферы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди