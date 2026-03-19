Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангисири заявил, что Иран рассматривает возможность атак на нефтяную инфраструктуру, связанную с США. Об этом говорится в заявлении Тангисири в соцсети Х.

По его словам, нефтяные объекты, связанные с США, могут быть приравнены к американским военным базам.

"По мере обновления списка целей нефтяные объекты, связанные с США, будут поставлены в один ряд с американскими базами и станут объектом мощного обстрела", - подчеркнул он.

Тангисири также призвал гражданских избегать таких объектов.

"Мы предупреждаем граждан и работников держаться подальше от этих объектов", - подытожил он.

Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Союзники США предупреждали о риске масштабной эскалации, которая может повлиять на глобальные энергетические рынки.

12 марта Дональд Трамп заявил, что США фактически уже победили в войне против Ирана, однако боевые действия продолжаются. В то же время Израиль планирует продолжать свою кампанию еще как минимум несколько недель.

По данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает к завершению войны на фоне роста цен на нефть и рисков затяжного конфликта.