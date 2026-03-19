Ситуация на фронте: за сутки произошло 235 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стала известна ситуация на фронте на четверг, 19 марта.

О ней поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за сутки произошло 235 боевых столкновений.

Сообщается: «Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб».

Также россияне применили 6 831 дрон-камикадзе и осуществили 3 534 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 110 были произведены из реактивных систем залпового огня.

