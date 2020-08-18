Момент поджога автомобиля антикоррупционных журналистов попал на видео камер наблюдения

Главное: В Сети появилось видео поджога автомобиля программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях».

Детали: Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» обнародовала видео поджога своего автомобиля в Броварах. Как сообщается в описании на канале издания в YouTube, на протяжении всей ночи и дня 17 августа на месте инцидента работали полиция и журналисты программы.

В итоге «Схемы» собрали видео с близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента, и нашли как момент поджога, так и последующие события.

В тему: В ночь на 17 августа 2020 года в Броварах сгорел дотла автомобиль известной программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях», выпускаемой совместно «Радио Свобода» и телеканалом UA:Перший. Журналисты уверены, что это связано с их профессиональной деятельностью.