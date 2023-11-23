Амнистия капиталов в Украине закончилась печально. Для тех, кто в нее поверил

Украинцы, которые прошли процедуру амнистии капиталов, задекларировав имущество и деньги и уплатив с них налоги по льготной ставке, столкнулись с неожиданной для себя проблемой. Они все чаще попадают в поле зрения Бюро экономической безопасности: правоохранители начали разбираться в источниках происхождения, казалось бы, теперь уже официально легальных средств, проводить обыски.

При этом в течение всей кампании по амнистии капиталов власти обещали: те, кто «засветит» средства и заплатит процент государству, смогут дальше жить спокойно, а вот отказникам стоит готовиться к сложным временам.

Но теперь получается обратная ситуация: граждан, поверивших государству и решивших начать жить «по-белому», «пустили по цепочке». А те, кто ничего не декларировал и не платил, наоборот, не имеют проблем — по крайней мере, пока.

«Такой исход кампании по амнистии капиталов многие юристы прогнозировали еще на этапе принятия закона о легализации средств. Он выписан таким образом, что не дает никаких гарантий „амнистированным“. Более того, получается, они фактически сами признали, что многие годы не платили налоги. И показали все свои деньги и имущество. И теперь правоохранители даже знают адреса, к кому идти в первую очередь. Думаю, список тех, кто вместо „прощения“ получит уголовные дела, будет только расширяться», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Разбирались, как амнистия капиталов запустила маховик уголовных преследований декларантов.

Миллионы гривен вместо миллиарда долларов

Кампания по амнистии капиталов проходила в Украине с 1 сентября 2021 по 1 марта 2023 года. Ее инициатором стал президент Владимир Зеленский, анонсировав как «уникальную возможность» для граждан легализировать все свое имущество: показать деньги и активы, заплатить с них налоги по льготной ставке и «спать спокойно». А глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявлял, что участие в налоговой амнистии позволит избежать сложностей при проверке законности происхождения средств в будущем.

Позже Рада приняла специальный закон на эту тему № 1539-IX. В нем прописано, что любой гражданин может подать специальную декларацию, в которой нужно указать доходы и активы, с которых в свое время не были уплачены налоги. В такой декларации можно было упоминать валютные сбережения, недвижимость, авто, самолеты, яхты, предметы искусства, антиквариат, ювелирные изделия, долю в капитале компаний, корпоративные права, ценные бумаги. Также прописывались ставки льготного налогового сбора: 2,25% для тех, кто уже в ходе кампании приобретал государственные ОВГЗ, 5% для физлиц, задекларировавших валютные ценности и активы на территории Украины, 9% — на имущество и активы за границей. Для плативших сбор не сразу, а тремя равными частями налоговые ставки были выше — 3%, 6% и 11,5% соответственно.

Изначально предусматривалось, что кампания по амнистии капиталов завершится к 1 сентября 2022 года (то есть продлится год), но из-за войны ее продлили еще на полгода.

Однако ожидаемого эффекта она все равно не дала. Как писал в своем телеграм-канале глава профильного налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, «по состоянию на 1 марта 2023 года подано 845 деклараций, общая сумма задекларированных активов — 8,82 млрд гривен. Общая сумма зедекларированного сбора — 547,5 млн гривен».

То есть бюджет получил всего чуть больше полумиллиарда гривен налогов, хотя изначально премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал «хотя бы миллиардов», а на этапе подготовки законопроекта об амнистии говорили, что под легализацию пойдет имущество на 20 млрд долларов, а бюджет получит около миллиарда долларов.

По данным Гетманцева, под конец кампании — за две недели до окончания — люди активизировались, задекларировали имущества сразу на 2,6 млрд, то есть внесли почти треть объемов, «засвеченных» за полтора года. И «много кто не успел воспользоваться уникальной возможностью».

Сам Гетманцев пояснял фактический провал кампании по амнистии капиталов несколькими факторами.

Во-первых, войной.

Во-вторых, «своеобразную конкуренцию амнистии составил льготный режим налогообложения единым налогом по ставке 2%» (его ввели в начале полномасштабного вторжения России, но уже отменили).

Но были и другие факторы, которые поясняют провал кампании.

Еще на этапе обсуждения законопроекта о налоговой амнистии и бизнесмены, и многие юристы рассуждали о подводных камнях: не случилось бы так, что люди, которые поверят государству и заплатят налоги, сделают себе только хуже и попадут в поле зрения правоохранителей.

«Законопроект был выписан таким образом, что фактически не давал никаких гарантий декларантам. Он позволял задекларировать активы и заплатить налоги. Но не гарантировал, что в будущем по этим средствам не возникнет никаких вопросов. Хотя к проекту подавалось множество поправок, в итоговой версии расплывчатые формулировки сохранились», — говорит нам Кравец.

Отчасти этим он и поясняет осторожность многих граждан, которые предпочли ничего не декларировать и не платить налоги. И как показывает практика, чутье их не подвело.

Фактически явка с повинной

Буквально через несколько месяцев после окончания кампании по амнистии капиталов к украинцам, заполнившим декларации и заплатившим налоги, начали приходить правоохранители.

Сразу несколько бизнесменов рассказали «Стране», что они прошли процедуру амнистии и заплатили процент, но теперь к ним появились вопросы у Бюро экономической безопасности. БЭБ начало расследовать законность происхождения «амнистированных» средств, суды выписывают ордеры на обыски, люди ждут подозрений и чувствуют себя обманутыми.

Гетманцев на вопрос, как такое может быть, ответил, что «удивлен» и о подобных прецедентах не слышал. Якобы к нему с подобными жалобами никто не обращался. И призвал жаловаться ему лично, чтобы разбираться с каждым конкретным случаем.

Юристы, с которым мы пообщались, говорят, что проблема все же есть, и называют ее «ожидаемой».

«Что произошло в ходе кампании по амнистии капиталов? Фактически те, кто прошел процедуру, во-первых, показали все свое имущество (которое без этого не факт, что нашли бы), во-вторых, признали, что годами уклонялись от уплаты налогов. Это фактически явка с повинной. Закон об амнистии гарантирует таким людям освобождение от штрафов и пени за неуплату налогов в предыдущие периоды. И это все. В свою очередь, БЭБ может поднять вопрос о законности происхождения уже амнистированных средств и начать копать в этом направлении, приходить с обысками, выемкой документов, привлекать в рамках расследования других лиц, например, если в декларации фигурировала доля в бизнесе, то руководство компании и бухгалтера. Таким лицам может грозить статья 212 УК, которая предусматривает серьезные штрафы и даже конфискацию имущества», — пояснил нам Кравец.

Впрочем, пункт 6 статьи 212 УК гласит, что уклонение от налогов не считается умышленным, если активы были указаны в декларации и прошли процедуру амнистии, но только в тех случаях, если такие деяния (уклонение от налогов) осуществлялись до 1 января 2021 года и были связаны с приобретением (созданием) объекта декларирования.

То есть в рамках кампании, начавшейся 1 сентября 2021 года, средства, на которые декларант затем приобретал имущество, «прощали» только до 1 января этого года. А если следы средств, с которых не были уплачены налоги, выявят позже, получается, к декларанту уже могут появиться вопросы.

Например, те, кто декларировал недвижимость или автомобили в феврале этого года, незадолго до окончания кампании, теперь должны быть готовыми отчитаться по поводу денег, на которые все это купили.

«Могут спросить об источниках происхождения средств, особенно „свежих“ активов, и доначислить налоги, если они в свое время не были уплачены, но уже не по льготной, а по полной ставке. Думаю, количество подобных дел будет только расти, так как они довольно простые для БЭБ, ведь уже есть даже адреса, куда нужно идти. Кроме того, если люди уже сами признались, что годами не платили налоги, может возникнуть резонный вопрос, а что и где они еще нарушили, поэтому таких граждан могут пустить по кругу разнообразных проверок», — говорит Кравец.

Он также добавил, что не советует украинцам, к которым теперь приходят правоохранители несмотря на амнистию капиталов, пытаться «порешать вопросы».

«Понятно, что многие начнут искать связи, предлагать деньги, чтобы избежать разбирательств. Но не советую, могут еще и за дачу взятки привлечь. Стоит идти в суд и попытаться сыграть на просчетах в работе БЭБ (а доказательная база, как показывает практика, нередко весьма слабая, много процессуальных нарушений)», — говорит Кравец.

«Проводя одноразовое (специальное) декларирование активов, государство предоставило декларантам гарантии и освобождение от ответственности за определенные нарушения законодательства, в частности, по неуплате налогов. Так, на сведения спецдеклараций и прилагаемые к ним документы распространяется специальный режим конфиденциальности и доступа к ним, а за разглашение последних — к виновным применяется юридическая ответственность. По общему правилу, данные декларации не могут быть использованы в качестве доказательства по уголовным, гражданским и административным делам. Поэтому случаи использования сведений спецдеклараций, не только подрывают доверие к государству, но и вызывают вопросы: относительно возможного нарушения режима конфиденциальности и привлечения лиц к ответственности. Также можно поднимать вопрос допустимости доказательств и других сведений, полученных на основании упомянутых документов, в пределах уголовных производств. Вместе с этим, следует упомянуть практику Европейского суда по правам человека, которую также поддержала Большая Палата Верховного Суда и сформировала правовые выводы с учетом доктрины «плодов отравленного дерева» («fruit of the poisonous tree»): «если источник доказательств ненадлежащий, то все доказательства, полученные с его помощью, будут такими же», — говорит «Стране» Иван Маринюк, руководитель практики налогового права юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

По материалам украинских СМИ