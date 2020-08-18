Журналист-националист, мисс Винница и актер КВН: главные интриги местных выборов в Виннице

Як головні «політичні акціонери» регіону виводять в медіапростір нове покоління політиків, яке вже восени може замінити у Вінницькій міській раді представників «старої гвардії».

Місцеві вибори-2020 стануть беззаперечним випробуванням для регіональних політиків по всій території України. Минулорічна передвиборча кампанія та її результати чітко показали представникам політичного олімпу в регіонах, наскільки хиткою може виявитися ставка на «перевірену часом стабільність». Всепереможна в минулих кампаніях «гречка» вже не працює, а вплив адміністративного ресурсу можливий хіба що для створення «ефекту масовки» на концертах в підтримку провладного кандидата. Поки політичні штаби готують оновлені програми та «фішки» для своїх кандидатів, ми вирішили дослідити «оновлені обличчя» вінницької політичної арени, адже саме ставка на молодь вже багато років декларується всіма основними гравцями політикуму Вінниці.

Стратегія Володимира Гройсмана

Позиції екс-прем’єр-міністра України у рідній для нього Вінниці важко назвати невпевненими. Володимиру Борисовичу повністю підконтрольний нинішній склад Вінницької міської ради, а нинішній мер Вінниці Сергій Моргунов з моменту свого обрання розглядається місцевим населенням виключно як фігура Гройсмана.

Крім цього, «Українська стратегія Гройсмана» має в своєму складі чимало місцевих бізнесменів та громадських діячів, готових без зайвих питань в будь-який момент підтримати тих кандидатів, на яких покаже керівництво партії та її лідер. Молоді серед цих кандидатів чимало, але найперспективнішими вважаються молодий депутат Вінницької міської ради Роман Андронійчук та відомий вінницький активіст і головний редактор інтернет-видання «Вежа» Андрій Качор, якого небезпідставно вважають одним з найвпливовіших журналістів міста.

Роман Андронійчук, підприємець, 36 років

Роману Андронійчуку 36 років, у вінницьку політику прийшов з будівельної сфери, де зарекомендував себе ефективним менеджером та прогресивним керівником. Досвід управління персоналом отримав в структурах відомого у Вінниці концерну «Поділля» — найбільшого забудовника регіону: спочатку на посаді начальника відділу комерційної нерухомості концерну «Поділля», пізніше працюючи директором ТОВ «Поділлятрейдінвест-А». Про особисту довіру Володимира Гройсмана до молодого політика свідчить той факт, що саме голова партії рекомендував обрати Романа Андронійчука головою Вінницької обласної організації «Української стратегії Гройсмана».

Андрій Качор, журналіст та громадський діяч, 35 років

Андрію Качору 35 років, про вінницьку політику головний редактор інтернет-порталу «Вежа» знає набагато більше основної маси вінничан, хоча родом громадський активіст із Броварів Київської області. За декілька років журналістської діяльності Андрій Качор створив найпопулярніший місцевий сайт новин, а сам перетворився на найвпливовішого журналіста міста, якому довіряють свої інтерв’ю перші особи Вінниці. Але підтримка перспективного політика базується не лише на довірі Сергія Моргунова та Володимира Гройсмана: рейтингу активісту додають його лідерські позиції відразу у двох регіональних націоналістичних організаціях — ГО «Едельвейс» та «Національні дружини». Багаторічна співпраця націоналістів з прогресивним журналістом допомогла створити два медійних бренди та ще один фактор перемоги для «Української стратегії Гройсмана» на майбутніх виборах.

Фіаско сім’ї Борзових та крах Пашковського

Якщо для Володимира Гройсмана та його команди місцеві вибори у Вінниці стануть легкою прогулянкою «в домашніх стінах», то вінницька команда «Слуги народу» ще до старту кампанії допустилася ряду тактичних помилок.

Ірина Борзова, дочка партнера Володимира Зеленського по «Лізі сміху» Наума Барулі, з моменту оголошення результатів минулих парламентських виборів вважається головним представником політичної партії «Слуга народу» у Вінниці. Та для формування потужного осередку «на місцевості» формального статусу виявилося замало, а значного особистого авторитету, зв’язків та фінансів у Борзової немає. Допомогти колезі по партії могли б два народні депутати, обрані у Верховну Раду по вінницьким мажоритарним округам № 11 та № 12 — Максим Пашковський та Анатолій Драбовський. Але колишній ректор Вінницького кооперативного інституту, якого тісно пов’язують з бізнесменом Володимиром Продивусом, свою роботу на окрузі завершив придбанням нового автомобіля Volkswagen Passat за майже мільйон гривень, а його колега юрист Пашковський обмежився організацією декількох невдалих заходів, явно спрямованих занизити рейтинг діючого мера Вінниці Сергія Моргунова.

Олександр Теренчук, актор, 38 років

Одним з основних кадрових резервів Борзової на виборах стане актор «Студії «Квартал-95» та ведучий-гуморист Олександр Теренчук. Олександру 38 років, він випускник Вінницького національного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, за професією — вчитель фізкультури. Головна перевага Теренчука для Борзової — його особиста впізнаваність у Вінниці, що дасть йому фактично гарантоване місце у складі новообраної міської ради. Але чи захоче відомий поза межами обласного центру актор псувати свою репутацію та натикатися на всі мінуси передвиборчої кампанії, щоб стати черговим кнопкодавом «слуг» на місцевому рівні? Це вже питання до зіркового кандидата та його не менш зіркової дружини — відомої дизайнерки Світлани Теренчук.

Андрій Грачов, ветеран АТО, 37 років

Андрій Грачов, 37 років, начальник управління у справах ветеранів війни Вінницької ОДА. Грачов відомий в АТО-шних колах активіст, який перед виборами активно шукає політичну партію, спроможну допомогти йому в подальшій кар’єрі управлінця. Після низки хуліганських скандалів за участю чиновника його було виключено з перспективного списку команди Гройсмана, а від співробітництва з «Голосом» ветеран АТО відмовився самостійно. Із родиною Борзових Андрій Грачов знайомий давно як з волонтерами з команди Петра Порошенка, але таке минуле очільників вінницької «Слуги народу» жодним чином не лякає. Більше того, якщо «слуги» збираються показати на майбутніх виборах хоч якийсь результат, співпраця з АТО-спільнотою — не опція, а стратегічна необхідність.

Продивус, Татусяк і всі-всі-всі...

Володимир Продивус — однозначно, «бізнес-зірка» Вінниччини кінця 90-х — початку 2000-х, але в сьогоднішніх бізнес-реаліях набрало сили нове покоління бізнесменів та політиків, готових посперечатися з Володимиром Степановичем за статус найвпливовіших в регіоні. На користь очільника Федерації боксу України грає фінансовий ресурс та зв’язки зі спортивною спільнотою області, яку швидко можна «перепрофілювати» в силовий блок. Мінус стратегії Продивуса — його багаторічна відсутність у Вінниці та фактична втрата реальної впливовості в рідному місті.

Ігор Горлачов, майстер спорту з боксу, 36 років

Ігор Горлачов, 36 років, майстер спорту з боксу, один з лідерів політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» у Вінницькій області. Минулого року Горлачов зайняв лише сьоме місце на виборах до Верховної Ради України в мажоритарному окрузі № 11: за політика проголосувало всього лише 3 905 вінничан. Цьогорічні вибори покажуть, наскільки місцеве населення готове підтримати представника «ОПЗЖ» в його меті очолити фракцію цієї сили у Вінницькій міській раді. Як мінімум, один серйозний вінничанин Ігоря Горлачова точно підтримає, але чи вистачить підтримки Продивуса для конкуренції з «політичною машиною» Гройсмана або хоча б «політичною малолітражкою» Борзових?!

Сергій Кудлаєнко, директор державного підприємства, 44 роки

Сергій Кудлаєнко, 44 роки, народний депутат України 8-го скликання, директор державного підприємства «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одесса». Про зв’язок колишніх народних депутатів Кудлаєнка та Продивуса у Вінниці говорили ще минулого року, але тоді перемогу на мажоритарному окрузі № 11, де висувався в народні депутати Кудлаєнко, здобув невідомий вінницькій спільноті юрист Максим Пашковський від «Слуги народу» (26,62% голосів виборців). Сергій Кудлаєнко, здається, неочікувано для нього самого зайняв друге місце з результатом в 15,11% підтримки вінничан. Звісно, посада депутата Вінницької міської ради колишнього нардепа навряд чи влаштує, тому єдиний спосіб довести свої політичні амбіції до логічного завершення — висування в мери Вінниці та перемога високо рейтингового Сергія Моргунова. Чи здатний на такий сміливий крок безамбіціозний Кудлаєнко, якого Продивус, за інформацією одеських активістів, влаштував на «хлібне будівельне місце» в Одесі? Скоріше за все, ні.

Сергій Татусяк — партнер Володимира Продивуса ще з тих же 2000-х — продав вінницькому бізнесмену Сергію Капусті свою штаб-квартиру в центрі Вінниці за адресою вул. Соборна, 85. Приміщення, де базувалися офіси більшості молодіжних організацій «під егідою» Сергія Пилиповича, тепер стане об’єктом сучасної реконструкції, а «лебединою піснею» Татусяка у політиці тим часом може стати одна з його учениць на політичній арені — «Міс Вінниця-2009» Ольга Безпалько, 31 рік.

Ольга Безпалько, заступник директора ПАТ «Укрзалізниця», 31 рік

Останні декілька років Ольга проживає та будує кар’єру в Києві, де займає пост заступника директора з управління персоналом та соціальної політики ПАТ «Укрзалізниця». Навряд чи колишню активістку цікавить пост депутата міської ради, як у випадку з Сергієм Кудлаєнком, але рейтинг впізнаваності київської топ-менеджерки не дозволяє їй сподіватися на більше. Втім, якщо наміри Сергія Татусяка повернутися у вінницьку політику серйозні, частина коштів від продажу його колишнього центрального офісу допоможуть Безпалько покращити рейтинг серед вінничан, але чи суттєво?!

Зовсім згасли позиції на Вінниччині колишнього президента України Петра Порошенка. Такого падіння рейтингу, яке спостерігали вінничани за останній рік у «Європейської солідарності», не зазнав в області жодний політичний проєкт національного рівня. «ЄС» не представлена у Вінницькій області жодним народним депутатом, а серед лідерів минулорічних виборів «на плаву» залишився лише Андрій Гижко, 42 роки.

Андрій Гижко, лідер «Європейської Солідарності» у Вінниці, 42 роки

Андрій Гижко єдиний серед фундаторів «ЄС», хто залишився вірним своїм політичним амбіціям, та єдиний, хто реально може очолити боротьбу партії Порошенка за право представляти інтереси вінничан у міській раді. На більше, враховуючи мізерний рейтинг Андрія Петровича в порівнянні з показником Сергія Моргунова, розраховувати не варто. Ні фінансової підтримки, ні людських ресурсів, ні доступу до місцевих медіа у представника «ЄС» не було, немає і не буде.

Що робити вінничанам зараз, коли передвиборчі перегони офіційно не стартували? Вивчати програми, знайомитися з біографіями, уважно стежити за новинами в медіа. Цілком можливо, вже зовсім скоро на горизонті Вінниччини з’явиться дійсно вінницька політична сила, яка, перш за все, буде захищати інтереси вінничан, а не олігархів.