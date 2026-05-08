Масштабы таяния ледникового щита Гренландия стремительно растут из-за изменения климата — за последние десятилетия интенсивность этого процесса увеличилась в шесть раз, сообщает ScienceDaily.

Согласно данным ученых из Университета Барселоны, площадь, охваченная экстремальными событиями таяния, с 1990 года растет примерно на 2,8 млн квадратных километров за десятилетие. В то же время резко увеличился и объем талой воды: если в период с 1950 по 1990 годы такие события приносили в среднем 12,7 гигатонн воды за десятилетие, то после 1990 года этот показатель вырос до 82,4 гигатонн.

Большинство самых интенсивных эпизодов таяния приходится на последние годы. Семь из десяти самых масштабных случаев зафиксированы после 2000 года, в частности в 2012, 2019 и 2021 годах. Исследователи подчеркивают, что такие явления не имеют аналогов в прошлом, что свидетельствует о беспрецедентности нынешних климатических условий.

Отдельно ученые отмечают усиление эффекта от каждого такого эпизода: с 1990 года объем талой воды во время экстремальных событий вырос на 25-63% по сравнению с предыдущими десятилетиями. Это указывает на ключевую роль повышения температуры, а не только изменений в циркуляции воздушных масс.

Особое беспокойство вызывает северная часть Гренландии, которая становится новым очагом интенсивного таяния. По прогнозам, к концу века при сценарии высоких выбросов парниковых газов пиковые объемы таяния могут вырасти еще втрое.

Авторы исследования подчеркивают, что такие изменения будут иметь глобальные последствия — от повышения уровня Мирового океана до возможных сбоев в его циркуляции.

