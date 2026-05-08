ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева

Евросоюз не намерен предпринимать никаких мер в отношении дипломатической миссии в Киеве в ответ на недавние угрозы Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль-Ануни.

«Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью безрассудной тактики эскалации. Россия вновь пытается обвинить Украину в собственной агрессивной войне — войне России против Украины. Что касается ЕС, мы не изменим свою позицию и присутствие в Киеве», — заявил Эль-Ануни.

Он добавил, что ежедневные атаки стали «повседневной реальностью» в украинской столице и других частях Украины. Кроме того, Россия уже наносила ущерб дипломатическим представительствам в Киеве, включая делегацию ЕС.

«Несмотря на продолжительные попытки Украины призвать к прекращению огня и миру, включая недавнее предложение президента Зеленского, Россия никогда не демонстрировала серьезных намерений остановить войну, а вместо этого продолжает эскалацию и убийства», — напомнил пресс-секретарь.

Тем временем, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Москву в отсутствии реальных мирных усилий после угроз Кремля нанести «удары в ответ» по Киеву.

«Сегодняшние авиаудары по Украине еще раз демонстрируют, что Россия несерьезно относится к разговорам о прекращении огня или мире», — написала фон дер Ляйен на платформе X.

Напомним, РФ объявила перемирие с Украиной на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева.