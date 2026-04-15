К соглашению о Трибунале против РФ присоединились еще две страны

Исландия и Польша выразили готовность присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сыбига в социальной сети X.

Он отметил, что этот шаг стал поворотным моментом, поскольку с 17 подтверждениями удалось достичь юридического минимума количества государств-членов, необходимого для продвижения соглашения.

«Мы благодарны нашим исландским и польским партнерам за этот важный шаг. Это знаменует собой поворотный момент: с 17 подтверждениями мы официально пересекли юридический минимум по количеству государств-членов, необходимых для голосования за соглашение», — написал Сыбига.

На встрече в Кишиневе, которая запланирована на 14-15 мая, расширенное частичное соглашение (EPA) будет вынесено на рассмотрение комитета министров Совета Европы.

«Прошел менее года с тех пор, как мы дали зеленый свет Трибуналу 9 мая 2025 года, когда собрали министров иностранных дел стран Европы во Львове. И теперь мы подготовили все юридические шаги для начала работы Трибунала», — отметил министр.

Глава МИД подчеркнул продолжение работы по сбору подписей других стран как в рамках Совета Европы, так и вне его юрисдикции, призывая все государства присоединиться к глобальным усилиям для установления справедливости.

«Преступники в Москве должны осознать, что правосудие неизбежно. От обычных российских исполнителей до высшего военного и политического руководства. Подотчетность имеет решающее значение для прочного мира», — резюмировал Андрей Сыбига.

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале против России. Он будет иметь статус международного органа, а не гибридной или национальной институции.