Стало известно, как война в Иране уже сказывается на Украине

Последствия операции США и Израиля против Ирана уже начали сказываться на войне в Украине. Об этом сообщает Politico.

Издание со ссылкой на европейских чиновников пишет, что в Европе существуют опасения по поводу того, что США потеряют интерес к войне в Украине. При этом ВСУ столкнутся с проблемами с поставками западного оружия.

Отмечается, что после удара иранского дрона по британской авиабазе на Кипре была отложена запланированная на эту неделю встреча по обсуждению вступления Украины в ЕС. При этом один из европейских дипломатов подчеркнул, что Украине будут пытаться как можно скорее передать документы по процессу вступления в блок.

Кроме того, в конце 2023 года европейским дипломатам так и не удалось достичь согласия относительно использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Также в прошлом месяце Венгрия заблокировала кредит на 90 млрд евро, без которого Киев уже в апреле может столкнуться с дефицитом бюджета.

Если конфликт с участием США на Ближнем Востоке окажется затяжным, поставки Вашингтоном ракет для Patriot могут сократиться. Politico напомнило, что украинский президент Владимир Зеленский уже высказывал опасения по этому поводу.

Представитель одного из европейских правительств рассказал изданию, что затягивание войны может привести к тому, что США будут вынуждены пополнять собственные арсеналы в ущерб поставкам ракет в ЕС и Украину.

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.