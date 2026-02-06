Киевлянам рассказали о ситуации с отоплением в городе

Проблемы с отоплением в Киеве сохраняются. О ситуации поведал вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба по итогам заседания Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетической системе города и области.

Говорится, что самой проблемной является территория, которую питала ТЭЦ-4 – восстановление теплоснабжения в этой зоне в ближайшее время не ожидается и в целом в украинской столице без тепла остаются 1 126 многоэтажных домов.

Сказано, что более двухсот аварийно-восстановительных бригад работают в жилых домах и учреждениях социальной сферы.

Чиновник рассказал: «После массированной атаки России завершено обследование ТЭЦ, которая обеспечивала тепло в части Дарницкого и Днепровского районов. Разрушения значительные, восстановление требует времени».

По его словам, для поддержки жителей развернули дополнительные пункты обогрева, часть из которых подключена к мобильным котельным и работает круглосуточно. Всего в городе функционируют более 1,5 тысяч «Пунктов Несокрушимости».

Кроме этого, указывается, что параллельно энергетические компании координируют работу для обеспечения максимально стабильного электроснабжения домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах.

Киевлянам сообщили, что работы по установке и запуску когенерационных газовых установок продолжаются по графику.

Отмечается: «В ближайшее время ожидается запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт. Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов».

Ожидается, что на этой неделе в Украину через Хаб экстренной энергетической помощи будет доставлено 596 тонн гуманитарного груза. Это трансформаторы, изоляторы, генераторы и другое критически важное оборудование, которое передадут энергетическим компаниям, органам местной власти и на объекты критической инфраструктуры по всей стране.

Резюмируется, что параллельно продолжаются ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения в Харькове. Водоснабжение и водоотведение в большинстве общин работают в штатном режиме, при необходимости привлекаются резервные источники питания.

Ранее в Европе цена на газ упала до минимума за полтора года.