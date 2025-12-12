Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, — МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор выбор. Особенно сложным является вопрос территорий. Об этом сообщает CNN Turk.

«Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большое потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не допустит, чтобы кто-то пережил подобное», — сказал Фидан.

Он добавил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Также глава турецкого МИД отметил, что Стамбул готов снова принять переговоры, напомним, что летом там состоялось 3 раунда переговоров.

Как говорит Фидан, прогресс достигнутый в тех переговорах по обмену пленными и другим гуманитарным вопросам — заложили основу для сегодняшних переговоров. При этом предупредил, что война распространилась уже на Черное море и может быть а других частях Европы, поэтому призвал стороны прекратить войну прямо сейчас.

«Это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Мы готовы сыграть эту позитивную роль. Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. В настоящее время они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас», — резюмировал Фидан.

Напомним, Мелони полтора часа уговаривала Зеленского пойти на «болезненные уступки» и сложные компромиссы ради мира.