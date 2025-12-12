США выдвинули требование для переговоров с Европой по Украине

США отправят своего чиновника на переговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, только если появится возможность подписания мирного соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме в четверг, 11 декабря.

По ее словам, Соединенные Штаты по-прежнему принимают активное участие в попытках положить конец войне России против Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами. При этом спецпредставитель Стив Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с украинскими и российскими чиновниками.

«Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы сочтем, что эти встречи заслуживают внимания кого-либо из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя. Пока не ясно, верим ли мы, что можно достичь настоящего мира и действительно продвинуть процесс вперед», — сказала Левитт.



По информации СМИ, 13 декабря в Париже представители Украины, США и ЕС должны провести переговоры по мирному плану Трампа.

Напомним, Белый дом заявляет, что Трамп разочарован и Россией, и Украиной.