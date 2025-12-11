Европейские лидеры хотят встречи с Зеленским и США в ближайшие дни, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры европейских страны хотят встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с представителями Соединенных Штатов. Об этом он сказал во время общения с прессой.

«Европейцы хотят встречи с Зеленским и с нами», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, встреча может состояться на выходных.

Также он сообщил, что США «хотят знать кое-что» перед встречей и «не хотят терять время».

Президет США отметил, что Владимир Зеленский должен быть реалистом по заключению мирного соглашения с РФ.

