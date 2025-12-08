Стало известно, выезжают ли украинцы массово из страны

В Государственной пограничной службе прокомментировали слухи о массовом выезде украинцев за границу. Об этом высказался глава ведомства Андрей Демченко в эфире Национального телемарафона.

По его словам, имеющаяся статистика свидетельствует о снижении пассажиропотока и преимуществе въезда в Украину в отдельные месяцы.

Было сказано: «За последнее время пассажиропоток существенно снизился, а если рассматривать по месяцам, то есть преимущество и на въезд, и существенно, это в частности в течение июля-августа».

Также добавляется, что в сентябре преимущество было на выезд из страны, в октябре динамика сравнялась до соотношения 50 на 50, а в ноябре снова наблюдалось преимущество на въезд.

Указывается, что это касается прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего пассажиропотока.

Говорится, что общая динамика в течение осенних месяцев снижалась, а сейчас пассажиропоток является наименьшим за последние три месяца.

Информируется: «В будние дни пересекает границу около 70 тысяч граждан, это суммарно в обоих направлениях. В выходные сейчас пассажиропоток колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений, хотя еще месяц назад, например, даже в выходные, пассажиропоток превышал 90 тысяч пересечений границы».

Резюмируется, что рост движения на границе традиционно ожидается во время новогодне-рождественского периода, вероятно ближе к 20-м числам декабря.

