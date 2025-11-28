Москва не видит Европу за столом переговоров по урегулированию войны в Украине. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко, передают росСМИ.

По его словам, руководство ЕС якобы делает все, чтобы «не дать состояться мирному решению по Украине».

«ЕС сам себя исключает из мирного процесса, его нынешняя позиция противоречит целям достижения мира», — заявил Грушко.

Заместитель главы МИД РФ добавил, что «европейские лидеры утверждают, что они мечтают об установлении мира, но реальные позиции европейцев достижения мира исключают».

