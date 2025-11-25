В Европе рекордно упали цены на газ

В Европе цены на газ впервые с мая 2024 года упали ниже 30 евро за мегаватт-час. Причина — рост импорта, потепление и переговоры о прекращении войны России в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что фьючерсы на газ на европейском газовом хабе в Нидерландах торговались на уровне 29,34 евро за мегаватт-час по состоянию на 10:31 утра в понедельник, что почти вдвое меньше, чем в феврале этого года.

В целом с начала года цены на газ в Европе снизились на 39%.

Как сообщается, цены на газ всё ещё выше, чем до энергетического кризиса 2022 года, когда стремительный рост фьючерсов вызвал кризис стоимости жизни по всему континенту. Но это лишь часть пиковых значений, наблюдавшихся в том году, и ожидается, что дополнительные поставки из США и других стран будут способствовать снижению цен в ближайшие годы.

По данным профильного издания Еxpro, пока сложно оценить снижение цен на газ в Европе на украинские цены на природный газ. В то же время украинский рынок в последний месяц демонстрирует определённую зависимость от колебаний на европейском рынке, что связано с активным коммерческим импортом природного газа. Цены на внутреннем рынке остаются примерно на 10 евро за мегаватт-час выше, чем цены в Европе.

Ранее сообщалось, что нидерландские фьючерсы на декабрь, которые являются эталоном для газа в Европе, торговались на 3,1% ниже — 30,20 евро за мегаватт-час.