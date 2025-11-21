Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, кто может возглавить НАТО в Европе

Стало известно, кто может возглавить НАТО в Европе

Александр Панько
21.11.25 16:22
83
Стало известно, кто может возглавить НАТО в Европе

Германия в будущем может возглавить Объединённые вооружённые силы НАТО в Европе. Об этом заявил представитель президента Дональда Трампа при Альянсе Мэтью Витакер во время Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.

По его словам, Вашингтон рассматривает перспективу передачи командования европейскому союзнику. Именно Берлин может стать таким лидером, ведь Европа «всё активнее берёт на себя ответственность за собственную безопасность».

Должность главнокомандующего силами НАТО в Европе традиционно занимает американский четырёхзвёздный генерал — с июля 2025 года это генерал ВВС Алексус Гринкевич.

Витакера спросили, не станет ли передача командования вызовом для США.

«С нетерпением жду момента, когда Германия скажет: „Мы готовы возглавить Альянс“», — заверил чиновник.

По его словам, дискуссия о такой смене может начаться в течение 15 лет или даже раньше.

Он также похвалил Берлин за лидерство в продвижении новой рамочной цели НАТО — тратить 3,5% ВВП на оборону и ещё 1,5% на более широкие цели безопасности, назвав Германию «ярким примером» для других союзников.

Напомним, НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ.

Тэги: Германия, Европа, НАТО

Комментарии

Статьи

17.11.25 14:00

Кравчук, Притула, Чмут: как будет выглядеть список «Блока Зеленского» на следующих парламентских выборах

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?
06.11.25 20:21

У украинцев будут забирать квартиры и машины за просроченные платежки?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Маск сделал резонансное заявление по поводу робота Optimus
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.11.25 16:57

Китай говорит, что не поставляет оружие ни Украине, ни России

21.11.25 16:15

Американцы узнали о черепахах кое-что удивительное

21.11.25 15:58

В Европе цена на газ упала до минимума за полтора года

21.11.25 15:33

Кровавое ДТП в Харькове: пострадали молодые парни и девушка

21.11.25 15:21

В Киеве во время тревог будут ограничивать движение по одному из мостов

21.11.25 14:24

В Киеве сократили продолжительность отключений

21.11.25 13:42

Посол США в ООН пригрозил России новыми санкциями и пообещал Украине оружие

21.11.25 13:41

Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике

21.11.25 13:15

В Кремле уже ноют, что якобы не слышали о согласии Украины обсуждать мирный план

21.11.25 11:54

«Мирный план» США предусматривает защиту Украины от нападения, — СМИ

21.11.25 11:04

СМИ опубликовали текст «мирного плана» США

21.11.25 10:47

Украина готова работать над мирным планом США

21.11.25 10:39

В Тернополе увеличилось число погибших от ракетного удара

21.11.25 09:48

В ЕС отреагировали на новый «мирный план» США

21.11.25 09:24

В «Укрэнерго» рассказали, какие графики отключений света будут 21 ноября

20.11.25 14:54

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ

20.11.25 13:21

Зеленский прокомментировал мирные инициативы Трампа

20.11.25 12:17

Буданов озвучил прогноз по окончанию войны

20.11.25 10:40

Трамп одобрил «мирный план» по окончанию войны РФ против Украины, — NBC News

17.11.25 16:20

Шотландцы назвали неочевидный фактор риска гипертонии

14.11.25 18:18

Bitcoin упал в цене до минимума за полгода

14.11.25 17:59

Германия даст больше денег на оружие для Украины

17.11.25 16:16

Радиостанция Судного дня заинтриговала новыми сообщениями

17.11.25 12:29

Американцы узнали о хронической усталости кое-что страшное

19.11.25 15:17

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине

17.11.25 14:04

На Прикарпатье произошло кровавое ДТП с рейсовым автобусом

17.11.25 15:03

Стало известно, как пить кофе с максимальной пользой

18.11.25 17:30

Японцы поведали о небывалой пользе экзотической специи

17.11.25 10:59

Американцы узнали об одиночестве нечто парадоксальное

Фото и Видео
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди