Стало известно, кто может возглавить НАТО в Европе

Германия в будущем может возглавить Объединённые вооружённые силы НАТО в Европе. Об этом заявил представитель президента Дональда Трампа при Альянсе Мэтью Витакер во время Берлинской конференции по безопасности, сообщает The Times.

По его словам, Вашингтон рассматривает перспективу передачи командования европейскому союзнику. Именно Берлин может стать таким лидером, ведь Европа «всё активнее берёт на себя ответственность за собственную безопасность».

Должность главнокомандующего силами НАТО в Европе традиционно занимает американский четырёхзвёздный генерал — с июля 2025 года это генерал ВВС Алексус Гринкевич.

Витакера спросили, не станет ли передача командования вызовом для США.

«С нетерпением жду момента, когда Германия скажет: „Мы готовы возглавить Альянс“», — заверил чиновник.

По его словам, дискуссия о такой смене может начаться в течение 15 лет или даже раньше.

Он также похвалил Берлин за лидерство в продвижении новой рамочной цели НАТО — тратить 3,5% ВВП на оборону и ещё 1,5% на более широкие цели безопасности, назвав Германию «ярким примером» для других союзников.

Напомним, НАТО ускорит сроки переброски войск к границам с РФ.