Американцы узнали о черепахах кое-что удивительное

Эксперты из университета Северной Каролины в США узнали о черепахах кое-что удивительное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что логгерхеды (морские черепахи, совершающие многотысячные километровые путешествия) ориентируются по магнитному полю Земли сразу двумя способами, при этом они не видят магнитное поле, а именно чувствуют его.

Сообщается, что новорожденные логгерхеды, едва покинув пляж, начинают одно из самых грандиозных путешествий в мире дикой природы. Для навигации у них есть два ключевых инструмента: магнитный компас (он подсказывает направление) и врожденная магнитная карта планеты (она указывает текущее местоположение).

Уже раньше было установлено, что животные воспринимают магнитное поле либо через светочувствительные молекулы, которые, возможно, позволяют им видеть магнитные линии, либо с помощью кристаллов магнитита в тканях, смещающихся под воздействием поля. Однако какой механизм отвечает за определение координат, было неясно.

Выяснилось, что черепашки способны научиться связывать определенное магнитное поле с получением еды. Животные выражают данную ассоциацию странным образом: начинают танцевать, когда приподнимают тело, широко раскрывают рот и шевелят ластами.

Ученые поведали, что учили молодых черепах распознавать магнитное поле района Теркс и Кайкос или Гаити. Потом им давали сильный магнитный импульс, временно нарушающий способность чувствовать магнитное поле. После этого животных снова помещали в знакомое поле и наблюдали за реакцией.

Американцы рассказали: «Если бы черепахи ориентировались с помощью зрения, импульс не повлиял бы на их танцы. Но после его воздействия количество танцев резко сократилось. Это доказывает, что логгерхеды воспринимают свое положение на Земле через механическую чувствительность к магнитному полю, а не визуально».

Специалисты уверяют, что результаты их работы раскрыли тайну одного из самых впечатляющих природных навигационных феноменов, то есть врожденную способность морских черепах ориентироваться в океане так же уверенно, как по GPS.

