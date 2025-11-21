В Европе цена на газ упала до минимума за полтора года

В Европе дешевеет газ. Цены на «голубое топливо» упали до минимума с мая 2024-го года, информирует Bloomberg.

Отмечается, что происходит это на фоне активизации мирных переговоров по Украине.

Еще один фактор – прогнозы более теплой погоды, которые ухудшили перспективы спроса на отопление.

Говорится, что нидерландские фьючерсы на декабрь, которые являются эталоном для газа в Европе, торговались на 3,1% ниже – по 30,20 евро за мегаватт-час.

По словам экспертов, возможный дополнительный экспорт энергоносителей из России на мировой рынок, включая нефть, способен оказывать давление на цены.

Также добавляется, что последние прогнозы погоды на конец ноября и начало декабря указывают на возвращение температур в северо-западной Европе, близких к сезонным нормам или выше их, что также может снизить спрос на отопление. Недавно краткосрочные прогнозы были нестабильными, что заставляло трейдеров быть в состоянии готовности.

Резюмируется, что уровень запасов природного газа продолжает снижаться на фоне нынешнего похолодания, которое ускоряет откачку, и сейчас заполненность хранилищ составляет менее 81%.

