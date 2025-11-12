Литва отвергла предложение Лукашенко о переговорах

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выступил против переговоров с Беларусью из-за закрытия границы. Об этом сообщает Reuters.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил своему министру иностранных дел начать соответствующие переговоры с Вильнюсом в среду, 11 ноября.

В ответ на это Будрис подчеркнул, что «Лукашенко не устанавливает правила» в ситуации с закрытием пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

«Я настоятельно рекомендую своему правительству не идти тем путем, который они (белорусы) пытаются нам навязать», — сказал он.

Глава литовского МИД добавил, что Соединенные Штаты «в полной мере» вовлечены в этот процесс.

Литва откроет границу с Беларусью только в том случае, если контрабандисты прекратят нарушать её воздушное пространство, подчеркнул Будрис.

Для открытия пунктов пропуска около 1000 литовских грузовиков, которые остаются на белорусской территории, должны получить разрешение на возвращение.

Напомним, Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы.