Ученые открыли новую форму льда

Международная команда ученых из Южной Кореи, Германии, Японии, США и Великобритании открыла новую форму льда, которая может существовать при комнатной температуре, хотя и очень короткое время, сообщает IFLScience. Новую фазу, названную Ice XXI, получили под экстремальным давлением, которое в 20 тысяч раз превышает обычное атмосферное.

Обычно лед образуется, когда вода замерзает при температуре ниже 0 °C при нормальном давлении. Но вода — уникальное вещество, ведь её молекулы можно заставить формировать разные кристаллические структуры не только через температуру, но и благодаря давлению. Именно так учёные уже идентифицировали более 20 различных фаз льда, а теперь добавили ещё одну — двадцать первую.

Исследователи из Korea Research Institute of Standards and Science использовали специальное устройство, которое позволяет сжимать образцы всего за 10 миллисекунд. Такая скорость минимизирует механические искажения и даёт возможность создавать новые, нестандартные кристаллические структуры. В результате при давлении 2 гигапаскаля (что равно давлению на глубине более 60 км в земной коре) образовался ранее неизвестный тип кристаллической решётки — Ice XXI.

Его структура оказалась особенно сложной: она имеет большую прямоугольную ячейку, в которой две базовые грани одинаковы по длине — в отличие от других известных форм льда.

Хотя открытие кажется далеким от повседневной жизни, оно может иметь большое значение для науки. По словам доктора Ли Юн Хи, соавтора исследования, плотность Ice XXI похожа на ту, что присуща ледяным слоям на спутниках Юпитера и Сатурна, поэтому открытие может помочь понять, как зарождалась жизнь в экстремальных условиях космоса.

