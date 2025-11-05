Человечество движется к «климатическому хаосу», — ученые

Человечество сожгло рекордное количество нефти, газа и угля в 2024 году, что привело к самому высокому уровню выбросов парниковых газов за всю историю наблюдений, сообщает ScienceX. Об этом говорится в новом отчёте группы ведущих учёных, которые считают, что планета стремительно приближается к «климатическому хаосу».

По словам авторов исследования, рост потребления ископаемого топлива напрямую вызвал всплеск экстремальных погодных явлений и катастроф, включая волны жары, мощные штормы, наводнения и масштабные лесные пожары по всему миру.

«Жизненно важные показатели планеты светятся красным», — говорится в ежегодном отчёте о состоянии климата. — «Время, необходимое для предотвращения худших последствий, стремительно уходит».

Среди самых тревожных сигналов учёные назвали рекордное потепление океанов, что уничтожает коралловые рифы, таяние ледниковых щитов, а также рост масштабов лесных пожаров. В качестве примера они привели ураган Мелиса, который на прошлой неделе достиг беспрецедентной силы — ещё одно свидетельство того, насколько опасным становится изменённый климат.

Учёные уверены, что сокращение выбросов уже сейчас может дать ощутимый эффект и обойдётся гораздо дешевле, чем борьба с последствиями неконтролируемого глобального потепления. Среди необходимых шагов — переход на чистую энергию, развитие экологичного транспорта, а также сокращение производства мяса и молока, которые являются значительным источником метана.

Чем дольше человечество игнорирует нынешние темпы потепления, тем выше повышается риск достижения «точек невозврата», после которых климатические изменения станут необратимыми. Среди них называют — разрушение ледяных покровов, таяние вечной мерзлоты, насыщенной углеродом, и массовое вымирание лесов.

Отчёт, опубликованный в журнале BioScience, является шестой ежегодной оценкой, которую поддержали более 15800 учёных.

Напомним, изменение климата увеличило вероятность опасного урагана в несколько раз.