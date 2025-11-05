Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Человечество движется к «климатическому хаосу», — ученые

Человечество движется к «климатическому хаосу», — ученые

Агата Кловская
04.11.25 16:57
208
Человечество движется к «климатическому хаосу», — ученые

Человечество сожгло рекордное количество нефти, газа и угля в 2024 году, что привело к самому высокому уровню выбросов парниковых газов за всю историю наблюдений, сообщает ScienceX. Об этом говорится в новом отчёте группы ведущих учёных, которые считают, что планета стремительно приближается к «климатическому хаосу».

По словам авторов исследования, рост потребления ископаемого топлива напрямую вызвал всплеск экстремальных погодных явлений и катастроф, включая волны жары, мощные штормы, наводнения и масштабные лесные пожары по всему миру.

«Жизненно важные показатели планеты светятся красным», — говорится в ежегодном отчёте о состоянии климата. — «Время, необходимое для предотвращения худших последствий, стремительно уходит».

Среди самых тревожных сигналов учёные назвали рекордное потепление океанов, что уничтожает коралловые рифы, таяние ледниковых щитов, а также рост масштабов лесных пожаров. В качестве примера они привели ураган Мелиса, который на прошлой неделе достиг беспрецедентной силы — ещё одно свидетельство того, насколько опасным становится изменённый климат.

Учёные уверены, что сокращение выбросов уже сейчас может дать ощутимый эффект и обойдётся гораздо дешевле, чем борьба с последствиями неконтролируемого глобального потепления. Среди необходимых шагов — переход на чистую энергию, развитие экологичного транспорта, а также сокращение производства мяса и молока, которые являются значительным источником метана.

Чем дольше человечество игнорирует нынешние темпы потепления, тем выше повышается риск достижения «точек невозврата», после которых климатические изменения станут необратимыми. Среди них называют — разрушение ледяных покровов, таяние вечной мерзлоты, насыщенной углеродом, и массовое вымирание лесов.

Отчёт, опубликованный в журнале BioScience, является шестой ежегодной оценкой, которую поддержали более 15800 учёных.

Напомним, изменение климата увеличило вероятность опасного урагана в несколько раз.

Тэги: ученые, климат

Комментарии

Статьи

03.11.25 17:08

Их Межигорье. «Борцы с коррупцией», похоже, обогащаются во время войны: квартиры, авто, гектары земли. Цикл 1

Автор: Андрій Мазур, для «Фраза»

Дайджест

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы
03.11.25 21:57

В Украине появилась возможность обходить ограничение на карточные переводы

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.11.25 16:30

Названы овощи и фрукты, которые замедляют развитие возрастных заболеваний

04.11.25 16:09

Американцы поведали о небывалой пользе силовых тренировок

04.11.25 15:37

Хакеры по всему миру украли грузы на 35 млрд долларов

04.11.25 15:23

Премьер высказалась по поводу новой программы МВФ для Украины

04.11.25 15:19

Погода в Украине ухудшится в ближайшие дни

04.11.25 14:49

Раскрыт секрет космической пустоты

04.11.25 14:24

ЕС работает над обеспечением устойчивой финансовой помощи Украине, — фон дер Ляйен

04.11.25 14:08

Президент Кипра выдвинул интересную идею по организации безопасности

04.11.25 13:59

Американцы зафиксировали уникальное космическое явление

04.11.25 13:09

ЕС предоставил Украине еще один крупный пакет помощи

04.11.25 10:25

Зеленский подписал указ о реформировании СНБО

04.11.25 09:17

Стали известны графики отключений света 4 ноября

03.11.25 16:40

Мужчин в розыске и без военного билета можно будет забронировать

03.11.25 15:23

Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по войне РФ против Украины, — Bloomberg

03.11.25 11:13

По Украине отменили графики отключений света на сегодня

03.11.25 09:24

В «Укрэнерго» обнародовали графики отключений на 3 ноября

03.11.25 09:23

Войну в Украине можно завершить за «пару месяцев», — Трамп

03.11.25 09:09

Трамп сделал ряд «ядерных» заявлений

31.10.25 14:21

У Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план

31.10.25 12:51

Украину ждет действительно катастрофическая зима, — Bild

31.10.25 11:19

Гастроэнтеролог предупредил о страшной опасности красного вина

31.10.25 14:08

Зеленский спрогнозировал, каким будет дефицит российского бюджета в следующем году

31.10.25 11:10

Орбан сделал дерзкое заявление по поводу российских энергоресурсов

29.10.25 10:24

Ученые объяснили, чем же полезны фильмы ужасов

31.10.25 15:43

Финны выявили неожиданную пользу танцев

29.10.25 16:15

Ученые доказали, что творчество замедляет биологическое старение мозга

29.10.25 14:18

Вэнс сделал неожиданное признание о войне в Украине

30.10.25 16:18

Tesla отзовет тысячи электропикапов Cybertruck – названа причина

31.10.25 15:35

Японцы поведали об опасности некоторых овощей

Фото и Видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди