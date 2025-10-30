Украинцам рассказали, какая погода ждет их на стыке октября и ноября

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в пятницу, 31 октября, в северных, ночью и в западных областях, днем также и на востоке страны, Полтавской и Днепропетровской областях пройдут небольшие дожди, на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северных, большинстве западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 5-10, на востоке 1-6 тепла, днем плюс 9-14, на юге 15-20 тепла. В Карпатах ночью выпадет мокрый снег, днем будет сухо – ночью от 0 до плюс 2, днем 2-5 тепла.

В Киеве завтра ночью прогнозируется небольшой дождь, днем должно быть без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 7-9, днем 10-12 тепла.

Также информируется, что в субботу, 1 ноября, по стране будет преимущественно сухо, только на северо-востоке ночью ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 3-8, в западных, Житомирской и Винницкой областях от 0 до 5 тепла, днем плюс 9-14, на крайнем юге до 17 тепла. В Карпатах ночью от минус 3 до 0, днем 4-9 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 10-12 тепла.

Ранее Карпаты основательно накрыл снежный шторм.