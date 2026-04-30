Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас жестко высказалась о будущих отношениях с Россией. Произошло это на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Дипломат сказала: «Мы все здесь согласны, что возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну в Украине».

Добавляется: «В следующем месяце на Кипре министры иностранных дел продолжат обсуждение нашего подхода к России и того, как наилучшим образом защитить наши интересы».

Также указывается, что дополнительные санкции, международная изоляция и закрытие двери для российских бывших солдат – ключевые элементы ответа ЕС на конфликт.

