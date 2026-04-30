Маск заявил, что искусственный интеллект может погубить человечество

Американский бизнесмен Илон Маск сделал резонансное заявление. Прозвучало оно во время заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI.

Миллиардер сказал: «Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в «Терминаторе». Мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в «Звездном пути».

Предприниматель добавил, что его компания Neuralink при разработке мозговых имплантов следует принципам безопасности, применяя, по его заявлениям, подход симбиоза искусственного интеллекта и человека.

